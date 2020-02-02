Федерация бокса России проведет разбирательство инцидента с участием Кушиташвили

Федерация бокса России проведет доскональное расследование инцидента с участием двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили. Ранее СМИ сообщили о заведении на спортсмена уголовного дела в связи с нападением на сотрудника Росгвардии в Москве.

По информации медиа, 24-летний Кушиташвили и другой боксер Овик Оганнисян были задержаны после нападения на сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, у Кушиташвили нашли сверток с неизвестным веществом, которое может быть наркотиком.

«В понедельник досконально узнаем, что произошло. Если они действительно что-то нарушили, то я считаю, что они должны понести жесткое наказание», - сказал генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлев.

Он также отметил, что будет проверено ближайшее окружение боксера.

Кушиташвили является двукратным чемпионом России по боксу - 2015 и 2018 годов. Он также завоевал бронзу на первенстве страны в 2016 году в весовой категории до 81 кг.