«У меня были свои планы»: Кокорин объяснил свое нежелание играть за «Сочи»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в разговоре с Вячеславом Фетисовым рассказал о нежелании играть в «Сочи» и условиях контракта с «Зенитом». Беседа состоялась во время съемок нового выпуска ток-шоу «Фетисов», который вышел на телеканале «Звезда» 2 февраля.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал в телефонной беседе с Вячеславом Фетисовым ситуацию, в которой оказался. Ранее петербургский клуб и «Сочи» согласовали трансфер футболиста, однако спортсмен с таким решением не согласился.

Кокорин пояснил, что его позиция по «Сочи» не была принципиальной, но переход в другой клуб - это не то, что он планировал.

«Это не то, чтобы принципиальная позиция. Просто обстоятельства так сложились. Если бы все это было по-другому, могло быть по-другому. Я возвращался в клуб «Зенит», у меня были свои амбиции, какие-то свои планы», - объяснил Кокорин.

Спортсмен добавил, будет принимать решение только того, как будет высказана официальная позиция клуба.

Кокорин также раскрыл небольшие подробности личного контракта с «Зенитом».

«Было два разговора лично с президентом. Мы больше договаривались не на бумагах, а на словах. Но все вышло по-другому», - сказал спортсмен.



Футболист поделился своими ближайшими планами.

«Это то, что я люблю больше всего, это то, что я умею делать. Поэтому, пока мне позволяет здоровье, я хочу дальше этим заниматься. Это единственная цель. Хочу доказать самому себе, что я в хорошей форме, что я хороший футболист, и вернуться на свой прежний уровень», - сказал он.

В беседе с Вячеславом Фетисовым Кокорин также признался, что смотрел выпуске его ток-шоу, когда находился в СИЗО.

«Когда я находился в СИЗО я смотрел пару выпусков с вами и мне понравилась подача информации в программе», - рассказал футболист.



Будущее форварда Александра Кокорина пока довольно туманно. Однако по сведениям ряда СМИ, его судьба может определиться уже в понедельник, 3 февраля.