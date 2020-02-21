Футболист Тарасов сломал ногу через три дня после перехода в «Рубин»

Новичок казанского футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму.

Согласно официальным данным ФК, Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок. Точные сроки восстановления спортсмена не сообщаются. Известно, что футболист покинул тренировку сразу же после получения травмы.

«В больнице нашему футболисту диагностировали "закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, разрыв межберцового синдесмоза"», - говорится в публикации ФК в Instagram.

Фотография с места инцидента была опубликована в Twitter.

Восемнадцатого февраля «Рубин» объявил о переходе Тарасова. Полузащитник подписал с клубом соглашение, которое рассчитано до конца нынешнего сезона.