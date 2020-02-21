Под российским флагом: бывшая британская пловчиха Белоногофф рассказала о спортивных планах

Звезда британского плавания, чемпионка Европы среди юниоров Татьяна Белоногофф приехала в РФ на чемпионат Петербурга. Ранее она сменила спортивное гражданство на российское.

«Меня здесь очень хорошо приняли. Без каких-либо проблем», - рассказала спортсменка в своем первом в жизни телеинтервью.

На вопрос о том, почему 18-летняя пловчиха решила сменить спортивное гражданство, Татьяна ответила по-взрослому и дипломатично.

«Я должна быть очень политкорректна. Именно мне там сложнее», - сказала Татьяна.

На Чемпионате Петербурга по плаванию в финальном заплыве на 100 метров брассом она пришла первой, тем самым став чемпионкой города. Показать все свои лучшие качества теперь придется на Чемпионате России в Казани, где участники будут бороться за путевку на Олимпиаду в Токио.

«Она трудяга. Понимает, что с неба звезды не падают», - анализирует работу своей подопечной тренер Ирина Ветчанина.

Оставить все и послушать свое сердце - именно так поступила Татьяна и сделала выбор в пользу российского флага. Юную спортсменку даже не пугают перспективы выступления под нейтральным флагом на Олимпиаде.

«Хотелось бы под российским, но что поделать», - признается она.

Гражданка России и одновременно британская подданная прожила в Англии 14 лет. Она представляя нацию страны, в том числе на элитных международных соревнованиях, таких как чемпионат Европы среди юниоров 2018 года. Там же закончила школу и поступила на исторический факультет престижного Эдинбургского университета. По решению международной Федерации плавания 13 февраля Татьяна Белоногофф получила спортивное гражданство России.

По ее словам, решение она принимала в течение долгого времени. Решила подать документы, так как посчитала, что в России у нее есть хорошие шансы отобраться на чемпионаты мира и Европы, сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания.