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СМИ: против боксера Кушиташвили возбудили уголовное дело после нападения на росгвардейца

Егор Левин
11:45 02.02.2020
Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
СМИ: против боксера Кушиташвили возбудили уголовное дело после нападения на росгвардейца
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В отношении двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника Росгвардии в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по статье 318 Уголовного кодекса РФ "Применение насилия в отношении представителя власти"», - сообщил собеседник информагентства.

Также, по информации ТАСС, в столичном управлении Росгвардии подтвердили факт возбуждения дела против одного из участников инцидента, но не назвали его фамилию.

Ранее сообщалось, что Кушиташвили и его коллега Овик Оганнисян были задержаны после нападения на сотрудника Росгвардии. При этом у Георгия обнаружили сверток с неизвестным веществом, предположительно наркотическим.

В Федерации бокса России после случившегося будет проведено разбирательство с участием Кушиташвили. Представитель организации Умар Кремлев заявил, что в случае доказанности вины спортсменов они должны будут понести «жесткое наказание».

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