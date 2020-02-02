Сборная России вышла в финальную часть ЧМ по мини-футболу

В хорватском Осиеке завершился победой сборной России над хорватской национальной сборной матч квалификационного этапа чемпионата мира по мини-футболу. Напряженный поединок закончился со счетом 4:3 в пользу россиян. Таким образом наша команда заняла первое место в группе С и заработала себе прямую путевку на чемпионат мира, который пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве.

В составе сборной России дубль оформил в ворота соперника Эдер Лима, решающий гол забил Ромуло, и в собственные ворота отправил мяч хорват Лука Сутон. Ранее прошел другой матч группы С между словаками и азербайджанцами, который закончился вничью со счетом 3:3.

В результате первую строчку в группе С заняла сборная России с 6 очками, обеспечив себе напрямую выход на ЧМ по мини-футболу. Второе место заняла команда Хорватии, третье - Азербайджан, четвертое - Словакия.