Российский лыжник Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 34 километра свободным стилем в норвежском Мерокере в рамках многодневной гонки «Скитур», совмещенной с этапами Кубка мира.

Большунов показал время 1 час 19 минут 34,9 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.

Россиянин Андрей Мельниченко оказался десятым, Евгений Белов занял 13-е место. Иван Якимушкин стал 15-м, Спицов - 17-м , Артем Мальцев - 27-м, Андрей Ларьков - 36-м, Глеб Ретивых - 60-м.