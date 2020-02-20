Российский лыжник Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Спортсмен показал время 1 час 19 минут 34,9 секунды.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 34 километра свободным стилем в норвежском Мерокере в рамках многодневной гонки «Скитур», совмещенной с этапами Кубка мира.
Большунов показал время 1 час 19 минут 34,9 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен.
Россиянин Андрей Мельниченко оказался десятым, Евгений Белов занял 13-е место. Иван Якимушкин стал 15-м, Спицов - 17-м , Артем Мальцев - 27-м, Андрей Ларьков - 36-м, Глеб Ретивых - 60-м.