Возвращение триумфаторов: российские конькобежцы прилетели в Москву после ЧМ

В Москву с чемпионата мира по конькобежному спорту, который проходил в американском городе Солт-Лейк-Сити, вернулись российские спортсмены. В Шереметьево их встречали с цветами и поздравлениями журналисты, родственники и болельщики.

Сборная России завоевала на соревнованиях 12 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые награды. Более того, на чемпионате были обновлены мировые рекорды.

Наталья Воронина, которая пополнила копилку наград золотой медалью, стала самой быстрой на дистанции 5000 метров. А Павел Кулижников за одну минуту 5,69 секунд преодолел километровую дистанцию.

«Мировые рекорды...ты плавно к этому идешь все время. И потом начинаешь понимать, что можешь. Я понял, что могу. Оставалось только формально установить», - сказал пятикратный чемпион мира Павел Кулижников.

Успехи и результаты спортсменов высоко оценил президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.