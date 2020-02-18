Фигуристка Аделина Сотникова госпитализирована в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова была замечена в Городской клинической больнице № 67 им. Л. А. Ворохобова в шейном воротнике.

О причинах госпитализации пока ничего неизвестно, однако портал Sport24 опубликовал фотоматериалы, где спортсменка сидит в коридоре операционного отделения больницы.

Издание отмечает, что Сотникова уже не первый день находится в медучреждении, и ей была проведена операция.