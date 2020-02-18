Фигуристка Аделина Сотникова госпитализирована в Москве
Отмечается, что спортсменка поступила в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л.А. Ворохобова.
© Фото: Figure skating Russia FederationInstagram,com, globallookpress
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова была замечена в Городской клинической больнице № 67 им. Л. А. Ворохобова в шейном воротнике.
О причинах госпитализации пока ничего неизвестно, однако портал Sport24 опубликовал фотоматериалы, где спортсменка сидит в коридоре операционного отделения больницы.
Издание отмечает, что Сотникова уже не первый день находится в медучреждении, и ей была проведена операция.