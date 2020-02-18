Российский лыжник Устюгов прекращает выступление на «Скитуре»

Российский лыжник Сергей Устюгов из-за болезни не сможет участвовать в спринте и прекращает выступление на «Скитуре».

«Сергей не сможет сегодня стартовать из-за болезни. У него сильный кашель. Сегодня он улетает на лечение в Россию», - сказал тренер спортсмена Маркус Крамер РИА Новости.

Восемнадцатого февраля в рамках «Скитура» запланирован спринт свободным стилем. Устюгов после двух гонок в общем зачете шел на 21-м месте.

«Скитур» проходит 15-23 февраля в рамках этапов Кубка мира в шведских Эре и Эстерсунде, а также в норвежских Тронхейме и Мерокере.