Овечкин стал восьмым в рейтинге лучших снайперов в истории NHL

Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории NHL. Произошло это после того, как в очередном матче регулярного чемпионата с Ottawa Senators он забросил свою 694-ю шайбу в карьере. Ровно две недели назад, 18 января, Овечкин вошел в десятку лучших.

В середине второго периода российский форвард забил еще одну шайбу. Теперь на его счету 695 голов.

В тройку лучших снайперов в истории NHL сейчас входят канадцы Уэйн Гретцки, забивший 894 шайбы, Горди Хоу - 801 шайба, а также чешский нападающий Яромир Ягр - 766 шайб.

Свою профессиональную карьеру Александр Овечкин начал в 2001 году. Он играл за московское «Динамо». С 2005 года нападающий выступает за Washington Capitals и является капитаном команды.