Путин поздравил российских конькобежцев с триумфом на чемпионате мира

Владимир Путин поздравил российских конькобежцев Павла Кулижникова и Наталью Воронину с победами на чемпионате мира по конькобежному спорту в американском Солт-Лейк-Сити. Соответствующее послание опубликовано на сайте Кремля.

В телеграмме Кулижникову президент отметил, что «спортсмен на "отлично" справился с ответственными задачами, выступил уверенно, по-чемпионски».

«Вы продемонстрировали настоящие чемпионские качества, великолепную подготовку и мастерство. Обойдя именитых соперниц, установили новый мировой рекорд», - говорится в поздравлении Ворониной.

На мировом первенстве в Соединенных Штатах российская сборная завоевала 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые награды.

Кулижников стал обладателем двойного золота на дистанциях 500 и 1000 метров, а Наталья Воронина оказалась лучшей на 5000 метрах.