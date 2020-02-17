«Поистине триумфально»: Путин оценил выступление сборной РФ по санному спорту на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил национальную сборную по санному спорту, которая стала триумфатором на чемпионате мира в Сочи. Российский лидер отметил, что турнир показал отличную подготовку спортсменов.

«Вы выступили поистине триумфально, подарили незабываемые минуты радости и торжества своим близким, друзьям, наставникам и многочисленным болельщикам. Молодцы! Так держать!», - говорится в телеграмме президента, размещенной на сайте Кремля.

Российская сборная по санному спорту завоевала пять золотых, две серебряных и одну бронзовую медали, выиграв в общем зачете на чемпионате мира. Он проходил в Сочи с 14 по 16 февраля.

Президент также отправил поздравительную телеграмму российским конькобежцам. На мировом первенстве в американском Солт-Лейк-Сити представители России завоевали три золотые, пять серебряных и четыре бронзовых награды.