Кокорин официально стал футболистом «Сочи»

Футболист Александр Кокорин прибыл в расположение «Сочи». Нападающий будет выступать за сочинцев на правах аренды до конца сезона.

«Со среды 12 февраля сочинцы проводят третий сбор в турецком Белеке. Сегодня сочинцы сыграют с московским "Динамо", Александр может дебютировать в составе сочинцев уже в этой игре», - говорится в сообщении на официальном сайте футбольного клуба.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» проведет остаток сезона в составе футбольного клуба «Сочи». Об этом рассказал владелец команды Борис Ротенберг. Стороны уже обсудили все принципиальные моменты и согласовали детали перехода футболиста.

О том, что Кокорин арендован клубом «Сочи» до конца сезона, стало известно 21 января. Несмотря на это, форвард продолжил выступать в составе петербургской команды и даже вывел ее на поле с капитанской повязкой в игре с катарским «Аль-Увайнахом». В той игре Кокорин отметился хет-триком, а супруга Александра Дарья Валитова рассказала, что доигрывать сезон он будет в составе «Зенита-2».