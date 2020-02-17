Девять золотых медалей: борцы из России лидируют в общекомандном зачете ЧЕ

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по борьбе, завоевав 22 медали. На счету у российских борцов девять золотых наград, шесть серебряных и семь бронзовых медалей. Четыре золотых медали выиграла женская сборная.

Следующими в списке значатся сборная Болгарии и Белоруссии - на втором и третьем месте соответственно.

Соревнования по вольной и греко-римской борьбе проходили в Риме с 10 февраля и завершились в воскресенье, 16 февраля. В прошлом году россияне победили в медальном зачете на чемпионате мира в Нур-Султане, завоевав две золотые и три серебряные медали.