Девять золотых медалей: борцы из России лидируют в общекомандном зачете ЧЕ
В арсенале спортсменов 22 медали.
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Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по борьбе, завоевав 22 медали. На счету у российских борцов девять золотых наград, шесть серебряных и семь бронзовых медалей. Четыре золотых медали выиграла женская сборная.
Следующими в списке значатся сборная Болгарии и Белоруссии - на втором и третьем месте соответственно.
Соревнования по вольной и греко-римской борьбе проходили в Риме с 10 февраля и завершились в воскресенье, 16 февраля. В прошлом году россияне победили в медальном зачете на чемпионате мира в Нур-Султане, завоевав две золотые и три серебряные медали.