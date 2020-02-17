Смолов забил первый гол в составе испанской «Сельты»

Россиянин Федор Смолов, играющий за испанскую «Сельту» забил мадридскому «Реалу», открыв счет. В матче 24-го тура испанского чемпионата 30-летний форвард отправил мяч в ворота противника на седьмой минуте встречи.

Таким образом, Смолов стал первым россиянином с 2003 года, забившим в Ла Лиге на «Сантьяго Бернабеу». 17 лет назад это удалось сделать Александру Мостовому, первому капитану-россиянину иностранной команды.

Напомним, 30 января 2020 года Смолов перешел в «Сельту» из «Локомотива» в конце января на правах аренды до конца сезона.

Дебютировал за иностранную команду первого февраля в гостевом матче против «Валенсии», выйдя на замену на 78-й минуте.