Василевский стал шестым в истории NHL вратарем, победившим в 21 встрече подряд

Российский вратарь клуба «Тампа» Андрей Василевский стал шестым в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (NHL) США голкипером, не проигрывающим в основное время, как минимум 21 встречу подряд, сообщает NHL на своей официальной странице в Twitter.

В игре с «Филадельфией», которая прошла минувшей ночью, Василевский отразил 30 из 33 бросков соперника и был признан первой звездой. Благодаря его усилиям «Тампа» победила в этой встрече со счетом 5:3.

Таким образом, Андрей Василевский повторил достижения стразу трех легендарных вратарей: Роберта Луонго, Криса Осгуда и Пита Питерса. Последний лидирует по этому показателю с 27 победами в основное время подряд в сезоне 1979/80 годов. Тогда Питерс защищал цвета «Филадельфии».