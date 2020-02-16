Мужская сборная России победила в общем зачете Кубка мира по шорт-треку в эстафете

Мужская сборная России стала победителем в общем зачете в эстафете Кубка мира по шорт-треку. Соревнование прошло в нидерландском Дордрехте.

Российские спортсмены стали первыми на дистанции в пять километров с результатом в 7 минут и 23,360 секунды.

Единственные соперники россиян в зачете, трекисты из Южной Кореи, не смогли закрепиться на первой строчке из-за штрафа, полученного в финале. Так Россия в общем зачете Кубка мира набрала 34 400 баллов.