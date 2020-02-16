Биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира в Италии

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в Италии. Спортсмен занял третье место по итогам прохождения маршрута длиной 12,5 километров.

Первым в гонке преследования пришел француз Эмильен Жаклен со временем в 31 минуту и 15,2 секунды. Серебряную медаль взял представитель Норвегии Йоханнес Бе, допустивший два промаха на огневых рубежах. Логинов с одним промахом финишировал с отставанием от лидера в 23,9 секунды.

Ранее Логинов одержал победу в спринте. Золотая медаль стала результатом преодоления дистанции за 22 минуты 48,1 секунды. При этом он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.