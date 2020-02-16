Норвежский биатлонист Кристиансен призвал уважать победу Логинова на ЧМ

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен призвал уважать победу россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира. Соревнования проходили накануне, в Антхольц-Антерсельве в Италии. Россиянин преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1 секунды. При этом Логинов не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

Кристиансен уверен, что у всех участников гонки были равные шансы на победу, но российский биатлонист просто оказался лучшим в этот соревновательный день.

«Его дисквалифицировали за прием допинга, это худшее, что могло случиться, но он отбыл свой срок. Да, у него темное прошлое, но теперь он здесь и соревнуется наравне со всеми. Мы должны уважать правила и должны признать, что сегодня он лучше нас», - заявил Кристиансен в интервью порталу Aftenposten.

Вторым в спринте стал француз Кентен Фийон Майе, третьим - также француз Мартен Фуркад. Логинов впервые за 12 лет участия России в чемпионатах мира по биатлону одержал победу в мужской личной гонке. Его победа прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов.