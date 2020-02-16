Новый мировой рекорд: конькобежка Воронина взяла золото на ЧМ в Солт-Лейк-Сити

Российская конькобежка Наталья Воронина завоевала золотую медаль на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити. Она преодолела расстояние в 5000 метров за рекордно короткий промежуток времени - 6 минут и 39,01 секунду.

На предыдущем забеге также с мировом рекордом - 6 минут и 41,184 секунду - финишировала чешская спортсменка Мартина Сабликова. Однако ее достижение продержалось меньше 15 минут.



В итоге Сабликова оказалась на втором месте. «Бронзу» с результатом в 6 минут и 46,685 секунд завоевала представительница Нидерландов Эсме Виссер.



Для Ворониной это уже вторая медаль на чемпионате. Ранее она взяла третьем место на дистанции 3000 метров.