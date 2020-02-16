Кулижников взял золото на ЧМ в Солт-Лейк-Сити с новым мировым рекордом

Российский конькобежец Павел Кулижников установил новый мировой рекорд на дистанции 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования проходят с 13 по 16 февраля в американском Солт-Лейк-Сити.

Россиянин показал результат 1 минута 5,69 секунды и побил предыдущий рекорд, который принадлежал представителю Нидерландов Кьелду Нейсу в 2019 году. Тогда спортсмен преодолел дистанцию в 1000 метров за 1 минуту 06,18 секунды.

Для Павла Кулижникова это третий рекорд, который он установил в Солт-Лейк-Сити. В 2019 году он установил мировой рекорд на дистанции 500 метров, преодолев их зза 33,616 секунды. И в этом же году спортсмен обновил национальный рекорд, пробежав 1000 метров за 1 минуту 06,47 секунд.