Блестящее выступление: россияне взяли золото и серебро на ЧМ по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити
Всего в копилке сборной России сейчас 4 медали. Соревнования завершатся 16 февраля.
© Фото: РИА Новости, Владимир Песня
Россиянин Павел Кулижников завоевал золото Чемпионата мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити. Он стал первым на дистанции 500 метров, несмотря на боль в плече, которое травмировал днем ранее, когда упал в командном спринте.
Серебро тоже у России. Его взял Руслан Мурашов.
Всего в копилке нашей сборной сегодня 4 медали. Еще две награды в активе девушек.
Турнир завершится завтра, 16 февраля.