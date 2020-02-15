Блестящее выступление: россияне взяли золото и серебро на ЧМ по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити

Россиянин Павел Кулижников завоевал золото Чемпионата мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити. Он стал первым на дистанции 500 метров, несмотря на боль в плече, которое травмировал днем ранее, когда упал в командном спринте.

Серебро тоже у России. Его взял Руслан Мурашов.

Всего в копилке нашей сборной сегодня 4 медали. Еще две награды в активе девушек.

Турнир завершится завтра, 16 февраля.