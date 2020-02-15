Норвежский биатлонист Бе раскритиковал Логинова после победы на ЧМ
Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте на чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве в Италии.
© Фото: Kalle Parkkinen, globallookpress
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе назвал поведение россиянина Александра Логинова, который после победы в спринте на ЧМ-2020 отказался общаться с прессой, странным.
Действующий победитель общего зачета Кубка мира считает, что Логинов должен был остановиться и поговорить, тем самым проявив уважение в журналистам.
«Не думаю, что он поступил умно. Он и раньше делал неправильный выбор. Поэтому что тут говорить. Не лучший победитель», - заявил Бе, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Александр Логинов принес России первую за 12 лет золотую медаль по биатлону на чемпионате мира в мужских личных гонках.
Золотая медаль стала результатом преодоления дистанции за 22 минуты 48,1 секунды. При этом он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.