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Норвежский биатлонист Бе раскритиковал Логинова после победы на ЧМ

Иван Линдеманн
20:38 15.02.2020
Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте на чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве в Италии.
Норвежский биатлонист Бе раскритиковал Логинова после победы на ЧМ
© Фото: Kalle Parkkinen, globallookpress

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе назвал поведение россиянина Александра Логинова, который после победы в спринте на ЧМ-2020 отказался общаться с прессой, странным.

Действующий победитель общего зачета Кубка мира считает, что Логинов должен был остановиться и поговорить, тем самым проявив уважение в журналистам.

«Не думаю, что он поступил умно. Он и раньше делал неправильный выбор. Поэтому что тут говорить. Не лучший победитель», - заявил Бе, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр Логинов принес России первую за 12 лет золотую медаль по биатлону на чемпионате мира в мужских личных гонках.

Золотая медаль стала результатом преодоления дистанции за 22 минуты 48,1 секунды. При этом он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

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