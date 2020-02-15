Биатлонист Александр Логинов завоевал золото на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринте на чемпионате мира, который проходит в Антхольц-Антерсельве в Италии.

Золотая медаль стала результатом преодоления дистанции за 22 минуты 48,1 секунды. При этом он не допустил ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым в спринте стал француз Кентен Фийон Майе, третьим - также француз Мартен Фуркад.

Логинов впервые за 12 лет участия России в чемпионатах мира по биатлону одержал победу в мужской личной гонке. Его победа прервала серию из 28 гонок без медалей с учетом Кубка мира для российских биатлонистов. В женских же гонках Россия побеждала в 2015 году - тогда золотую медаль завоевала Екатерина Юрлова-Перхт.