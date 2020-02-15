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В Минспорта РФ приняли во внимание решение IBU в отношении Слепцовой и Устюгова

Егор Левин
17:18 15.02.2020
В ведомстве приняли решение воздержаться от конкретных комментариев, пока не будет принято решение о возможном обжаловании.
В Минспорта РФ приняли во внимание решение IBU в отношении Слепцовой и Устюгова
© Фото: V.CHERNYKH & Aleksander A.CHERNY, Globallookpress

В Министерстве спорта России приняли во внимание решение Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении россиян Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.

«В случае Устюгова это решение также затрагивает права его бывших партнеров по команде. Министерство воздержится от более подробных комментариев до тех пор, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в Спортивном арбитражном суде», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минспорта также отметили, что заявления WADA об изучении данных и анализа проб московской лаборатории являются основанием для возможных новых дисциплинарных решений.

Напомним, Устюгов вердиктом IBU был дисквалифицирован на два года и лишен олимпийского золота Сочи. Слепцова понесла аналогичное наказание с аннулированием спортивных результатов с 22 марта 2013 года до окончания сезона Кубка мира 2013/2014 года.

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