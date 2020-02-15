В СБР отреагировали на решение IBU о дисквалификации Устюгова и Слепцовой

Решение о подаче апелляции на дисквалификацию чемпионов Олимпийских игр по биатлону Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой будет принято после тщательного изучения всех официальных документов. С таким заявлением выступил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

«В течение двух дней Союз биатлонистов России получил полную информацию об этих случаях. Материалы достаточно объемные, на 80 листах. Будем анализировать, смотреть и после изучения материалов с юристами и адвокатами будем решать, как выстраивать дальнейшую работу по защите наших спортсменов», - рассказал «Звезде» президент Союза биатлонистов России.

В организации подтвердили получение официального письма от Международного союза биатлонистов (IBU), в котором содержится вся информация по рассмотрению дел спортсменов и принятым по ним решениям.

Евгений Устюгов, вердиктом IBU дисквалифицирован на два года и лишен олимпийского золота Сочи. Кроме того, дисквалификации должны быть подвергнуты все его результаты в период с 27 августа 2013 года до февраля 2014 года.

Светлана Слепцова понесла аналогичное наказание с аннулированием спортивных результатов с 22 марта 2013 года до окончания сезона Кубка мира 2013/2014 года.