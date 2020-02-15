Биатлонист Устюгов лишен олимпийского золота из-за нарушения антидопинговых правил

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил, лишен золотой медали в эстафете, которую он завоевал на Олимпийских играх 2014 в Сочи и дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает Международный союз биатлонистов (IBU). Согласно принятому решению, результаты спортсмена, продемонстрированные им в период с 27 августа 2013 года по конец сезона 2013/14, подлежат дисквалификации.

Уже известно о том, что российский спортсмен воспользуется своим правом апелляции и оспорит вынесенное решение.

Аналогичное решение принято и в отношении олимпийской чемпионки 2010 года по биатлону Светланы Слепцовой, которая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Обвинения Слепцовой были предъявлены еще в 2018 году. Спортсменке 33 года, после летнего чемпионата мира по биатлону 2017 года она завершила профессиональную карьеру, имея в активе золото Олимпиады, чемпионата мира, а также этапах Кубка мира.