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Девять медалей, четыре золота: россиянки лидируют на ЧЕ по борьбе в Риме

Тамара Астапенкова
23:58 14.02.2020
Второе место в общем медальном зачете чемпионата Европы-2020 занимает женская команда Болгарии, третье - Азербайджана.
Девять медалей, четыре золота: россиянки лидируют на ЧЕ по борьбе в Риме
© Фото: Абзал Калиев РИА Новости

Женская сборная России лидирует в общем медальном зачете на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Риме с 10 по 16 февраля. Россиянки завоевали девять медалей, из которых четыре награды золотого достоинства, одна серебряная и четыре бронзовые награды.

Обладательницами золотых медалей стали: Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Екатерина Букина (до 76 кг) и Наталья Воробьева (до 72 кг).

Серебро завоевала Инна Тражукова (до 62 кг). Бронзовые медали в активе у Миланы Дадашевой (до 50 кг), Стальвиры Оршуш (до 53 кг), Любови Овчаровой (до 59 кг) и Марии Кузнецовой (до 65 кг).

Второе место в общем медальном зачете чемпионата Европы-2020 занимает женская команда Болгарии. На ее счету 4 золотых и 2 серебряных награды. Третье - у сборной Азербайджана, завоевавшей два золото, одно серебро и четыре бронзы.

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