Воробьева завоевала золото Чемпионата Европы по борьбе
Соперницей россиянки в финале стала представительница Германии, которую она победила со счетом 4:1.
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Россиянка Наталья Воробьева стала обладательницей золотой медали чемпионата Европы по борьбе. Она завоевала победу, выступив в весовой категории до 72 килограмм.
Чемпионат Европы прошел в Риме. Соперницей Воробьевой в финале стала немка Мария Сельмаер. Россиянка победила ее со счетом 4:1.
Таким образом, представительница Германии заняла второе место, взяв серебряную медаль, а бронзу взяли украинка Алина Бережная-Махыня и румынка Каталина Аксенте.