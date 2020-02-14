«Манчестер Сити» запретили выступать в Лиге Чемпионов
Причиной вынесенного UEFA решения стало нарушение правил финансового фейр-плэй, выявленного независимой судебной палатой органа финансового контроля.
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UEFA отстранил английскую команду «Манчестер Сити» от участия в играх Лиги Чемпионов на два сезона. Причиной стало нарушение правил финансового фейр-плэй.
Несоответствие было выявлено независимой судебной палатой органа финансового контроля. В частности, в «Манчестер Сити» завышали спонсорские доходы в счетах, которые они предоставляли UEFA с 2012 по 2016 год.
Из-за вынесенного организацией решения клуб пропустит соревнования в сезонах 2020-2021 и 2021-2022. Как сообщает РБК, «Ман Сити» также полагается выплатить штраф в размере 30 миллионов евро.