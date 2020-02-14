В «Зените» не подтвердили новости об аренде Кокорина

Футбольный клуб «Зенит» опроверг заявление об аренде нападающего Александра Кокорина, которое ранее сделал владелец клуба «Сочи» Борис Ротенберг. Пресс-секретарь «сине-бело-голубых» Антон Макаренко отказался подтверждать эту информацию, пояснив, что в руководстве «Зенита» узнали о соглашении из средств массовой информации.

Никаких официальных документов ни от клуба, ни от его арендаторов «Зенит» не получал, заверил Макаренко.

«"Зенит" аренду Александра Кокорина в ФК "Сочи" не подтверждает. Такого решения нет», - заявили РИА Новости в пресс-службе «Зенита».

Ранее Борис Ротенберг заявил о достигнутом соглашении, согласно которому Кокорин проведет весеннюю часть сезона в аренде в сочинском клубе. Там он должен восстановить свои игровые кондиции и заслужить право выступать за сборную Российской Федерации на ближайших международных соревнованиях.