Федерация бокса России может пожизненно дисквалифицировать Георгия Кушиташвили

Федерация бокса России планирует пожизненно дисквалифицировать двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили, арестованного по подозрению в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Соответствующее заявление сделал руководитель организации Умар Кремлев.

«Мы проведем строгую проверку всех боксеров (на наркотики - прим. ред.) после этого происшествия. Необходим жесткий контроль», - прокомментировал случившееся Кремлев в беседе с ТАСС.

Ранее суд отказался выпустить Кушиташвили из СИЗО. Во время заседания сторона обвинения представила результаты медицинского освидетельствования спортсмена, согласно которым в момент задержания он был под действием кокаина.

Георгия Кушиташвили задержали в начале февраля на Фрунзенской набережной. При обыске у него был найден кокаин. По версии следствия, во время задержания спортсмен ударил сотрудника Росгвардии.