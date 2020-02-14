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Алексей Морозов избран президентом КХЛ

Ян Брацкий
13:23 14.02.2020
Он является серебряным призером Олимпиады 1998 года и двукратным чемпионом мира 2008 и 2009 годов.
Алексей Морозов избран президентом КХЛ
© Фото: khl, twitter

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов избран президентом организации. Единогласное решение принял совет директоров КХЛ, говорится в пресс-релизе.

Морозов сменит на посту президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, который в январе перешел на службу в правительство в качестве вице-премьера. Ранее Алексей Морозов возглавлял Молодежную хоккейную лигу, пост в которой он сохранит до избрания нового руководителя.

«Советом директоров принято решение утвердить на посту президента КХЛ Алексея Алексеевича Морозова, ранее занимавшего должность вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея. Алексей Алексеевич имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков», - заявил председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко, чьи слова приводит официальный сайт спортивной организации.

Алексей Морозов стал третьим президентом хоккейной лиги с момента ее основания в 2008 году. Он является серебряным призером Олимпиады 1998 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009). Морозов завершил профессиональную карьеру в 2014 году, проведя последний сезон в составе московского ЦСКА. 

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