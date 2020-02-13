Гол Овечкина признали лучшим в истории NHL

Гол российского хоккеиста Александра Овечкина признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги NHL. Рейтинг самых впечатляющих шайб составил спортивный журнал ESPN.

Выступающий за «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин забил гол в падении с острого угла в матче с командой «Финикс Койотис» (сейчас - «Аризона Койотис») в 2006 году. Встреча завершилась со счетом 1:6 в пользу «Вашингтона».

Овечкин выступает за клуб с 2005 года. в 2018-м нападающий смог привести «Вашингтон» к первой победе в Кубке Стэнли.

В феврале Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов сезона NHL и на восьмое - по количеству хет-триков. На счету 34-летнего россиянина в этом сезоне 40 голов в 53 матчах.