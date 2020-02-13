«В штатном режиме»: глава ОКР рассказал о подготовке сборной России к Олимпиаде в Токио

На первом в 2020 году заседании Олимпийского комитета России (ОКР) обсуждалась подготовка национальной команды к Олимпийским играм (ОИ) в Токио. Об этом рассказал президент ОКР Станислав Поздняков, ответив, что подготовительные мероприятия идут в штатном режиме.

«Только что закончилось первое в этом году заседание Олимпийского комитета России, на котором обсуждалось несколько важных вопросов. Первый и наиболее важный вопрос - это подготовка к Олимпийским играм в Токио. Мы обсудили с нашими партнерами целый цикл, связанный с подготовкой олимпийской команды РФ к этому мероприятию. Обговорили, какие у нас есть сложности, где нужно прибавить... Подготовка к ОИ в Токио идет в штатном режиме», - сказал Поздняков.

Глава ОКР также сообщил, что в ходе заседания была затронута тема выступления российской юношеской команды на Третьих зимних юношеских ОИ в Лозанне, где наша страна завоевала первое место в общекомандном зачете. По мнению Станислава Позднякова, тем самым молодые спортсмены продемонстрировали, что у России есть хороший резерв, который она должна использовать в будущем для достижения побед в зимних спортивных дисциплинах.

В декабре прошлого года Поздняков рассказал, что комитет приложит все усилия для того, чтобы российские спортсмены выступали на играх в Токио под национальным флагом. Также он подчеркнул, что ОКР постарается обеспечить максимально комфортные условия для спортсменов как во время подготовки, так и на самих ОИ в Японии.