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«В штатном режиме»: глава ОКР рассказал о подготовке сборной России к Олимпиаде в Токио

Роман Захаров
14:14 13.02.2020
Станислав Поздняков также похвалил юношескую олимпийскую сборную за выступление на Играх в Лозанне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости

На первом в 2020 году заседании Олимпийского комитета России (ОКР) обсуждалась подготовка национальной команды к Олимпийским играм (ОИ) в Токио. Об этом рассказал президент ОКР Станислав Поздняков, ответив, что подготовительные мероприятия идут в штатном режиме.

«Только что закончилось первое в этом году заседание Олимпийского комитета России, на котором обсуждалось несколько важных вопросов. Первый и наиболее важный вопрос - это подготовка к Олимпийским играм в Токио.  Мы обсудили с нашими партнерами целый цикл, связанный с подготовкой олимпийской команды РФ к этому мероприятию. Обговорили, какие у  нас есть сложности, где нужно прибавить... Подготовка к ОИ в Токио идет в штатном режиме», - сказал Поздняков.

Глава ОКР также сообщил, что в ходе заседания была затронута тема выступления российской юношеской команды на Третьих зимних юношеских ОИ в Лозанне, где наша страна завоевала первое место в общекомандном зачете. По мнению Станислава Позднякова, тем самым молодые спортсмены продемонстрировали, что у России есть хороший резерв, который она должна использовать в будущем для достижения побед в зимних спортивных дисциплинах.

В декабре прошлого года Поздняков рассказал, что комитет приложит все усилия для того, чтобы российские спортсмены выступали на играх в Токио под национальным флагом. Также он подчеркнул, что ОКР постарается обеспечить максимально комфортные условия для спортсменов как во время подготовки, так и на самих ОИ в Японии.

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