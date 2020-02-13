Екатеринбург примет финал Кубка России по футболу в 2020 году

Финал Кубка России по футболу в 2020 году состоится в Екатеринбурге. Такое решение принял исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС). Решающая игра всего турнира должна состоятся 13 мая на стадионе «Екатеринбург-Арена».

Четвертьфинальные встречи пройдут в начале марта. В них сыграют московские клубы «Спартак» и ЦСКА, а также грозненский «Ахмат», «Зенит» из Санкт-Петербурга, ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал». Компанию командам также составят подмосковные «Химки» и «Торпедо» из Москвы.

Столица Урала во второй раз в своей истории принимает финал Кубка России, который проводится с 1992 года, сообщает ТАСС. Действующим обладателем трофея и рекордсменом по числу побед (восемь раз) является столичный «Локомотив». Победитель турнира, помимо кубка, получает право выступать в Лиге Европы.