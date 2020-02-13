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Боксеру Кушиташвили предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ

Ян Брацкий
13:10 13.02.2020
Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны на Фрунзенской набережной Москвы в ночь на 1 февраля.
Боксеру Кушиташвили предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ
© Фото: ТРК "Звезда"

Двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили предъявили обвинения в хранении наркотических средств и нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом сообщил его адвокат Александр Дегтерев.

Ранее суд принял решение об аресте боксера на два месяца. Завтра Второй Западный окружной суд рассмотрит жалобу на это решение.

«В настоящий момент обвинение предъявлено по двум статьям УК РФ: 318 и 228, статус Георгия уже - обвиняемый по делу», - цитирует ТАСС заявление защитника боксера.

Именитый боец в компании своего друга Овика Оганнисяна был задержан ночью 1 февраля на Фрунзенской набережной. Сотрудники Росгвардии заподозрили, что Кушиташвили имеет при себе запрещенные вещества. Во время задержания боксер оказал активное сопротивление и сломал нос одному из сотрудников правоохранительных органов.

Кушиташвили является двукратным чемпионом России по боксу - 2015 и 2018 годов. Он также завоевал бронзу на первенстве страны в 2016 году в весовой категории до 81 кг. 

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