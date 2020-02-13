Вячеслав Фетисов и князь Альбер II приняли участие в хоккейном матче в Монако

В Монако состоялся хоккейный матч с участием двукратного олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова и главы княжества Альбера второго. Состязание стало частью международного проекта «Последняя игра», созданного при поддержке ООН в рамках «хоккейной дипломатии». Его задача - на глобальном уровне привлечь общественность к проблемам изменения климата. Хоккейные турниры уже состоялись в Африке, Израиле, Арабских Эмиратах, Сингапуре и Финляндии.

Как объяснил Вячеслав Фетисов, организаторы матча надеются таким образом обратить внимание людей на ситуацию с таянием льдов.

«Мы сегодня объединяем людей вокруг игры, которая должна играться на льду. Лед стремительно тает в разных частях нашей планеты. Особенно в Арктике, в Антарктике. Используя эту замечательную игру, мы привлекаем все больше и больше людей к тому, чтобы люди осознали проблему, которая сегодня самая главная для нас, для наших детей и внуков. За последние 50 лет мы угробили - все мы, живущие на планете - более 50% живой природы. Это много. Поэтому нам надо всем это осознать и дать шанс природе восстановиться. Это большая работа, большая задача для всех для нас», - подчеркнул легендарный хоккеист и ведущий ток-шоу «Фетисов» на телеканале «Звезда».

В ходе спортивно-дипломатической встречи, участники обсудили вопросы, связанные с реализацией так называемой «Повестки - 2030». Этот документ, принятый всеми государствами-членами ООН, содержит глобальные цели на ближайшее десятилетие. Они направлены на совместное решение международных проблем по сохранению ресурсов нашей планеты, искоренению нищеты и обеспечению мировой безопасности.