Владелец «Сочи» рассказал о договоренностях с Кокориным

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин проведет остаток сезона в составе футбольного клуба «Сочи». Об этом заявил владелец команды Борис Ротенберг. Стороны уже обсудили все принципиальные моменты и согласовали детали перехода игрока.

«Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в "Сочи"», - цитирует РИА Новости заявление Ротенберга, которое он сделал по телефону.

О том, что Кокорин арендован клубом «Сочи» до конца сезона стало известно 21 января. Об этом команда известила болельщиков на страницах своего официального сайта.

Несмотря на это, форвард продолжил играть в составе «Зенита» и даже вывел свою команду на поле с капитанской повязкой в игре с катарским «Аль-Увайнахом». Нападающий отметился в той игре хет-триком, а супруга Александра Дарья Валитова сообщила, что доигрывать сезон он будет в «Зените-2».