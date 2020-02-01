Овечкин признан лучшим хоккеистом января в NHL

Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин признан первой звездой января 2020 года в Национальной хоккейной лиге (NHL). До этого российский форвард становился лучшим игроком месяца в 2015 году, пишет Сhampionat.

Овечкин за январь забросил 13 шайб и отдал две результативные передачи. Таким образом, Александр записал на свой счет 695 шайбу и занял восьмую строчку лучших снайперов за всю историю Лиги.

В тройку лучших хоккеистов января вошел еще один россиянин. Им стал вратарь Tampa Bay Lightning Андрей Василевский, отразивший 94,8% бросков при коэффициенте надежности 1,58.

Ранее новый посол США в России Джон Салливан, посетив матч КХЛ «Динамо» - «Спартак», признался к своей любви к Александру Овечкину. Дипломат рассказал, что увлекается хоккеем с десяти лет и следит за успехами россиянина.