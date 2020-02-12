«Не говорит, но все осознает»: тренер о состоянии борца, сломавшего шею в поединке

Бойцу из Дагестана Пайзутдину Алиеву сделали операцию, после которой он пришел в сознание, но говорить не может. Рассказал телеканалу «360» тренер Каир Закиев о состоянии спортсмена, который сломал себе шею во время поединка на ковре.

«Он парализован, но разрыва спинного мозга нет. У него закрытая позвоночно-спинномозговая травма. Осложненный двусторонний сцепившейся вывих C5 позвоночника, линейный перелом дужки C2 позвоночника. Сильный ушиб спинного мозга, но разрыва нет. С разрывом я не думаю, что люди выживают», - сообщил тренер.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге во время коммерческого турнира по грэпплингу (вид спортивного единоборства, в которой почти нет ограничений по использованию удушающих и болевых приемов) боец пытался выполнить бросок, но неудачно упал. Сообщалось, что у 26-летнего спортсмена диагностировали перелом шейных позвонков, после чего у него парализовали руки и ноги.

По словам тренера, организаторы соревнований помогли с устройством травмированного спортсмена в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе, где его прооперировали.

«Положительная динамика есть. Он в сознании, он общается. Правда, говорить он не может, он под аппаратом, но он общается. Все осознает. Мать здесь. Мать мы настроили, чтобы она не плакала», - рассказал Закиев.

Он добавил, что Пайзутдин родился в Дагестане, но около года назад переехал в Санкт-Петербург. Спортсмен только недавно начал тренироваться в грэпплинге, до этого занимался классической борьбой. Этот турнир для него был вторым, первый он выиграл.

Тренер объяснил путаницу с именем, поскольку многие СМИ сообщили, что шею сломал Гаджимурад Магомедов - этот спортсмен должен был выступать по карточке. Однако травму получил именно Пайзутдин Алиев, который заменил Магомедова и вышел вместо него.