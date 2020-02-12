«Играл на острие»: спортивный журналист поделился воспоминаниями о Рейнгольде

Скончавшийся чемпион СССР Валерий Рейнгольд был предан футболу и до самого конца участвовал в жизни ветеранского движения. Об этом «Звезде» рассказал известный спортивный журналист и член Международной федерации истории и статистики футбола Юрий Лукосяк.

Собеседник отметил, что помнит то время, когда Рейнгольд еще играл в футбол.

«Это был светловолосый крепыш, на острие играл, очень был заряжен на атаку. Игрок был неплохой... Прожил достойную жизнь в футболе, не выключился из ветеранского движения», - сказал Лукосяк.

То, что в больницу чемпиона СССР увезли с очередного матча, демонстрирует его характер, отметил эксперт.

«Время берет свое, я не помню, чтобы среди футболистов было много долгожителей. Все-таки футбол - это травмоопасный вид спорта и болячки, как правило, проявляются уже с возрастом», - добавил Лукосяк.

Рейнгольд ушел из жизни 11 февраля на 78-м году жизни. Ему стало плохо во время турнира, который был посвящен 110-летию Владимира Степанова, игравшего за «Спартак» в 1930-х.

Чемпионом СССР Рейнгольд стал в 1962 году в составе красно-белых. В своей карьере он также выступал за ярославский «Шинник» и воронежский «Труд».