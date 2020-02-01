Хоккейная дипломатия: посол США в РФ признался в любви к Овечкину

Новый посол США в России Джон Салливан признался, что Александр Овечкин является его любимым хоккеистом. Дипломат рассказал, что увлекается хоккеем с шайбой с детских лет и уже давно фанатеет от советского и российского хоккея.

«Мой любимый игрок выступает за домашнюю для меня команду - Washington Capitals, Саша Овечкин. Сейчас ему 34, а я помню его еще 18-летним подростком. Сейчас он все еще занимается этим, он хочет играть. Он очень вдохновляет как игрок», - рассказал дипломат.

Посол выразил сожаление, что ему до сих пор не удалось лично встретиться с восьмым номером Washington Capitals, но он надеется на такую возможность. По словам Салливана, Овечкин «очень русский», а его спортивная одаренность делает из него особенного человека.

Новый представитель Вашингтона в Москве встретился с журналистами на зрительских трибунах во время регулярного матча Континентальной хоккейной лиги между столичными «Динамо» и «Спартаком».

«Для меня это очень интересно, но, думаю, это также полезный способ "разбить лед" и начать разговор, в буквальном смысле начать разговор обо всех интересах и общих ценностях, которые у нас есть - у американцев и россиян», - заявил посол в интервью RT.

Минувшей ночью российский хоккеист Александр Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории NHL. Произошло это после того, как в очередном матче регулярного чемпионата с Ottawa Senators он забросил свою 694-ю шайбу в заокеанской карьере.