Самую протяженную тренировочную трассу для спуска на коньках обкатали на чемпионате России в парке «Патриот»

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в Подмосковье завершается чемпионат России по скоростному спуску на коньках. В нем принимают участие российские и иностранные спортсмены.

Со всей России на состязания приехали около 60 атлетов, также прибыли участники из Латвии, Швейцарии, Франции, Финляндии и Белоруссии. Соревновались спортсмены на первой в мире стационарной и самой протяженной тренировочной трассе для спуска.

Длина трассы составляет пятьсот метров, а стартовая рампа по высоте сравнима с восьмиэтажным домом. Трасса сконструирована для спортсменов разного уровня подготовки, аналогов в мире ей пока нет. В марте трасса примет финальный этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках.