Чемпион Bellator неожидано завершил карьеру из-за редкой болезни мозга

Американский боец смешанного стиля, чемпион Bellator в среднем весе Рафаэль Ловато объявил о завершении спортивной карьеры. Решение принято из-за диагностирования у бойца редкой болезни головного мозга. У Рафаэля обнаружили каверному - редкую доброкачественную опухоль.

«Мое путешествие с командой и семьей к завоеванию чемпионского титула было для меня невероятным. Я мечтал о долгой карьере, но иногда у жизни другой план», - сообщила пресс-служба Bellator на официальном сайте.

Спортсмен добавил, что будет продолжать работать, в надежде вернуться на ринг, если ему позволит судьба. Также Ловато пожелал всем бойцам отличных боев.

Рафаэль Ловато с 2007 года принимал участие в крупнейших соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу, входил в число призеров на чемпионатах мира и Европы. В 2014 году спортсмен дебютировал в смешанных единоборствах. На счету Ловато десять побед и не единого поражения.

Мое путешествие с командой и семьей, чтобы стать чемпионом мира Bellator в среднем весе, было невероятным, и это то, что я буду лелеять вечно