В NHL столкнулись с нехваткой клюшек из-за коронавируса

Клубы Национальной хоккейной лиги (NHL) столкнулись с нехваткой клюшек из-за распространения коронавируса. В середине сезона была сорвана очередная поставка инвентаря из Китая.

Проблема вызвана тем, что 75% клюшек для NHL производятся небольшими партиями на китайских фабриках. Единственный крупный производитель экипировки за пределами Китая находится в Мексике и обеспечивает клюшками порядка 22% игроков.

О нехватке клюшек ранее во время трансляции одного из матчей упомянул журналист NBS Пьер Макгуайр. Форвард «Бостон Брюинз» Чарли Койл в беседе с Boston Globe сказал, что «не знает точно, что происходит».

«Я пытаюсь довольствоваться тем, что есть, и ломать не слишком много клюшек», - отметил он.

Производители хоккейной экипировки подтвердили обеспокоенность сложившейся ситуацией, однако выразили уверенность, что с ней удастся справиться.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце прошлого года. В данный момент в стране заражены 42 759 человек, зарегистрировано 1013 случаев со смертельным исходом.