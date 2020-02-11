«Был предан клубу»: в РФС рассказали об ушедшем из жизни чемпионе СССР Рейнгольде

Валерий Рейнгольд обладал великолепной скоростью и был предан своему клубу. Об этом «Звезде» рассказал глава комитета ветеранов РФС Александр Мирзоян.

«Он был очень коммуникабельным человеком, мог дружить, мог открыто высказывать свое мнение», - подчеркнул Мирзоян.

По его словам, в последнее время Рейнгольд чувствовал себя плохо и очень редко приезжал в Москву.

Чемпиона СССР по футболу Валерия Рейнгольда не стало во вторник, 11 февраля. Ему было 77 лет. О причине смерти пока не сообщается.