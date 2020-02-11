Ушел из жизни чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольд

Бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни. Об этом рассказал глава комитета ветеранов Российского футбольного союза Александр Мирзоян.

Причину смерти он не уточнил. Ранее сообщалось о госпитализации Рейнгольда. Ему стало плохо во время турнира, который был посвящен 110-летию Владимира Степанова, игравшего за «Спартак» в 1930-х.

Валерий Рейнгольд в 1962 году в составе красно-белых стал чемпионом СССР. Кроме того, он выступал за ярославский «Шинник» и воронежский «Труд».

Через неделю, 18 февраля, ему должно было исполниться 78 лет.