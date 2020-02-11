Нурмагомедов-старший опроверг сообщения о блокировке счетов своего сына

Абдулманап Нурмагомедов, отец и главный тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, опроверг информацию о блокировке счетов своего сына из-за долгов. Ранее новость об этом распространили некоторые средства массовой информации.

В сообщении шла речь о том, что клуб смешанных единоборств Eagles, который принадлежал Хабибу Нурмагомедову, задолжал 9 тысяч 400 рублей. Кредиторы якобы не смогли найти заведение по месту регистрации. По заверениям СМИ, счета Eagles в Сбербанке и «Альфа-банке» были заморожены, а сам клуб прекратил свою работу.

«Это давно уже было и вы знаете, с чем это связано. Как говорится, это в прошлом. Два года не существует этой организации», - заявил в разговоре со «Звездой» Нурмагомедов-старший.

Сам Хабиб Нурмагомедов ситуацию не комментирует и продолжает подготовку к следующему поединку, который должен состояться 19 апреля на турнире UFC 249. Россиянину предстоит отстаивать звание непобедимого в бою с Тони Фергюсоном.